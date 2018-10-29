На свинокомплексе в Ботово снова выявлены нарушения природоохранного законодательства

В Череповецком районе прокуратура обнаружила нарушения природоохранного законодательства на свинокомплексе в Ботово. В основном они касаются утилизации биологических отходов.

- На предприятии не обеспечен надлежащий учет, складирование и транспортировка опасных промышленных отходов, не разработана программа производственного экологического контроля, не проводится мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, а также не обеспечена надлежащая утилизация биологических отходов, постановка на государственный учет организации, как объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, не осуществлена, - сообщает прокуратура Вологодской области.

По результатам проверки прокуратурой района исполнительному директору ООО «Ботово» было внесено представление о необходимости устранить нарушения закона. Оно было рассмотрено, удовлетворено, нарушения закона устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено три виновных должностных лица.

Напомним, свинокомплекс в Ботово уже не первый раз привлекает внимание правоохранителей нарушениями природоохранного законодательства. В 2016 году гослесничество обвинило предприятие в несанкционированном сбросе сточных вод. В гослесничестве утверждали, что 22 га земель лесного комплекса покрылись водой темного цвета с запахом навоза. Однако череповецкий городской суд посчитал выводы инспекторов лесничества субъективными и постановил прекратить производство за отсутствием состава правонарушения.

В том же 2016 году стало известно, что свинокомплекс ЗАО «Ботово» «вынужден встать на капитальную реконструкцию в связи с тем, что надзорные органы выявили нарушения и дали соответствующие предписания». На предприятии должны были за два года провести реконструкцию систем очистных сооружений.