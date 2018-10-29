В Вологде задержали наркоторговца с амфетамином в чехле телефона

В Вологде задержали наркоторговца из Архангельской области. У мужчины изъяли 38 граммов амфетамина: 13 граммов нашли в чехле для телефона, 21 грамм - в тайниковых закладках, 4 грамма - на съемной квартире.

При патрулировании утром улицы Полярной сотрудники ППС обратили внимание на молодого человека, который шел, постоянно оглядываясь по сторонам. Увидев патрульный автомобиль, мужчина резко изменил направление движения и бросился бежать, выкинув из рук на землю небольшой сверток. Однако скрыться ему не удалось. Мужчину задержали и доставили в полицию.

Внутри свертка - матерчатого чехла от телефона - находились семь завернутых в изоленту пакетиков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятое вещество - амфетамин общей массой порядка 13 граммов. В ходе дальнейшей работы сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили 11 тайниковых закладок в районе Заречья, из которых изъяли аналогичное вещество общей массой порядка 21 грамма.

Полицейские установили, что задержанный - уроженец Архангельской области, в Вологду приехал несколько месяцев назад из Санкт-Петербурга, проживает на съемной квартире. Жилье мужчины обыскали и нашли еще около 4 граммов амфетамина.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. г. ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере".