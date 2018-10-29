Череповчанин подал в суд на ресторан из-за отсутствия в салате «любви повара»

29.10.2018 [Общество]

Житель Череповца Виталий Копышев подал в суд на местный ресторан из-за отсутствия в салате заявленного в меню ингредиента «любовь повара».

В исковом заявлении, поданном череповчанином, говорится, что 20 августа он пришел в ресторан и заказал салат из утки, облепиховый морс и два капучино. Согласно меню, в составе салата, кроме мякоти апельсина, шампиньонов, красного лука, утиного филе, салата руккола, перца и кедровых орехов, должен был быть ингредиент «любовь повара». Однако мужчина его не обнаружил.

- Истец переживал, что проведенный вечер в ресторане «Карлсон» был наполнен приятными впечатлениями от нового места, очень понравилось обслуживание и оригинальная подача блюд, однако не почувствовав «любовь повара», истец расстроился. Истец переживал, что вечер мог быть еще лучше», - говорится в исковом заявлении.

Череповчанин требует обязать ресторан исключить «любовь повара» из ингредиентов салата, а также выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 8 тысяч рублей.

Директор ресторана Александр Романов заявил, что весь персонал заведения находится в недоумении от поданного иска.  Вместе с тем он уточнил, что любовь повара в блюде присутствует

 «Да, она там действительно есть. То, что истец не почувствовал любовь повара, это не значит что ее там нет», - прокомментировал Романов.

Тэги: курьезы, рестораны

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