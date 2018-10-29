Бюджетные учреждения Усть-Кубинского района задолжали по налогам 13,3 млн рублей

Бюджетные учреждения Усть-Кубинского района накопили многомиллионные долги по налогам. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в данный момент эта сумма составляет около 13,3 млн рублей.

Низкие показатели у муниципалитета и по всем основным направлениям работы в части доходов . Усть-Кубинский район занимает 20 место в области по обеспечению роста собственных доходов, 21 место - по сбору транспортного налога с физических лиц. Кроме того, по сравнению с 2017 годом в районе снизился на 7% бюджетный эффект от легализации «серой» заработной платы.