Бюджетные учреждения Усть-Кубинского района задолжали по налогам 13,3 млн рублей

29.10.2018 [Общество]

Бюджетные учреждения Усть-Кубинского района накопили многомиллионные долги по налогам. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в данный момент эта сумма составляет около 13,3 млн рублей.

Низкие показатели у муниципалитета и по всем основным направлениям работы в части доходов . Усть-Кубинский район занимает 20 место в области по обеспечению роста собственных доходов, 21 место - по сбору транспортного налога с физических лиц. Кроме того, по сравнению с 2017 годом в районе снизился на 7% бюджетный эффект от легализации «серой» заработной платы.

«Работу межведомственной рабочей группы Усть-Кубинского района по привлечению доходов в бюджет и сокращению задолженности считаю неудовлетворительной. Отсутствует взаимодействие со службой судебных приставов. Требую в кратчайшие сроки навести порядок в работе группы, составить понедельный план мероприятий по сбору имущественных налогов, ликвидировать долги бюджетных учреждений по налогам. Ситуацию беру на личный контроль», – заявила заместитель губернатора, начальник регионального департамента финансов Валентина Артамонова.

Тэги: налоги, долги, бюджет

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