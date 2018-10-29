В Вологде вынесли приговор хакеру, который заработал 100 тысяч рублей на взломе почтовых аккаунтов

29.10.2018 [Происшествия]

В Вологде осудили 24-летнего молодого человека, который за деньги взламывал пароли к почтовым аккаунтам пользователей. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ).

По версии следствия, в 2016-2017 годах вологжанин, используя свой компьютер, при помощи программ, заведомо предназначенных для несанкционированного копирования компьютерной информации, подбирал логины и пароли от учетных записей пользователей на почтовых сервисах.

- Полученную в результате несанкционированного копирования информацию молодой человек в дальнейшем реализовал лицам, личности которых следствию так и не удалось установить. Общая сумма денежных средств, полученных преступным путем, составила более 100 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Вологды.

Подсудимому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Тэги: хакеры, Интернет, приговор

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