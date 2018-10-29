Под Череповцом «Шевроле» на летней резине вылетел с дороги и врезался в ограждение

Водитель «Шевроле Авео» получил травмы в ДТП под Череповцом. Инцидент произошел накануне около шести часов утра на 1 километре подъезда к городу.

38-летний житель Шексны, управляя автомобилем, не учел погодные условия (шел снег) - машину занесло, она съехала с проезжей части и врезалась в дорожное ограждение. В отделении ГИБДД по Череповецкому району отмечают, что на «Шевроле» стояла летняя резина.

В результате ДТП водитель с различными травмами доставлен в областную больницу Череповца.