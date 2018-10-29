Под Череповцом «Шевроле» на летней резине вылетел с дороги и врезался в ограждение

29.10.2018 [Происшествия]

Водитель «Шевроле Авео» получил травмы в ДТП под Череповцом. Инцидент произошел накануне около шести часов утра на 1 километре подъезда к городу.

38-летний житель Шексны, управляя автомобилем, не учел погодные условия (шел снег) - машину занесло, она съехала с проезжей части и врезалась в дорожное ограждение. В отделении ГИБДД по Череповецкому району отмечают, что на «Шевроле» стояла летняя резина.

В результате ДТП водитель с различными травмами доставлен в областную больницу Череповца.

Тэги: ДТП
Фото УМВД по Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области за три месяца уволились 1805 работников сферы образования
В Вологде на перекрестке улиц Козленской и Яшина перевернулся внедорожник
В Вологде водитель насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП
Обманутых дольщиков в правительстве Вологодской области встретили силовики с автоматами
В Вологде задержана экс-председатель правления "Северного кредита" Людмила Петрова
Вологжанин встретил в подъезде полицейских, когда пошел выбрасывать труп
Работники Шекснинской птицефабрики рассказали главе СКР Александру Бастрыкину, что их заставляют увольняться
В Великом Устюге ликвидируют «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза»
Дом купца Назарова в Вологде снесли экскаватором под видом реставрации
В Грязовецком районе медведь убил охотника
29.10.2018 [Обзор Прессы]

«Тащить и не пущать». Политтехнолог Олег Матвейчев будет вести предвыборную кампанию губернатора Вологодской области

808
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Начальника департамента финансов Вологодской области Валентину Артамонову наградили медалью
Вологжане завоевали шесть медалей на Чемпионате России по конькобежному спорту
На свинокомплексе в Ботово снова выявлены нарушения природоохранного законодательства
В Вологде задержали наркоторговца с амфетамином в чехле телефона
Череповчанин подал в суд на ресторан из-за отсутствия в салате «любви повара»
Бюджетные учреждения Усть-Кубинского района задолжали по налогам 13,3 млн рублей
В Вологде вынесли приговор хакеру, который заработал 100 тысяч рублей на взломе почтовых аккаунтов
 
25.10.2018 [Общество]

Обманутых дольщиков в правительстве Вологодской области встретили силовики с автоматами

8951
0
29.10.2018 [БлогоVO]

Маленьких пассажиров высаживают кондукторы

86
0
29.10.2018 [Обзор Прессы]

«Тащить и не пущать». Политтехнолог Олег Матвейчев будет вести предвыборную кампанию губернатора Вологодской области

808
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика