Экс-директора школы №1 в Вологде приговорили к условному сроку за мошенничество

В Вологде вынесли приговор бывшему директору школы № 1 с углубленным изучением английского языка Ирине Смирновой. Женщину признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Судом установлено, что осенью 2013 года она дала распоряжение заместителю по учебно-воспитательной работе начальной школы ввести должность помощника администратора платных курсов «Готовимся к школе». На эту должность оформили документоведа школы. При этом директор просила отдавать эту зарплату ей:

- Вместе с тем, функции документоведа по должностной инструкции совпадали с функциями помощника администратора платных курсов, в связи с чем необходимости во введении новой штатной единицы не было. Вновь принятое лицо на вышеуказанную должность обязанностей помощника администратора фактически не выполняла, а перечисленную на банковскую карту заработную плату за якобы выполненные трудовые обязанности снимала и, по требованию подсудимой, передавала последней наличными, - сообщает прокуратура Вологды.

Далее, с 2015 года деньги, по указанию директора, документовед ежемесячно переводила на счет дочери директора, обучающейся в одном из вузов Санкт-Петербурга. Судом установлено, что всего таким способом с 2013 по 2016 год подсудимая похитила у школы 115 700 рублей. На суде женщина свою вину не признала.

Ей было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того осужденной предстоит возместить ущерб, причиненный преступными действиями.

Напомним, что в ноябре 2017 года в школу нагрянула полиция. Правоохранители изъяли в школе документы - там были найдены нарушения в административно-хозяйственной деятельности. Весной 2018 года директор школы была уволена, однако по другой причине - в связи с падением глыбы снега с крыши старого здания школы на ребенка.

Как рассказали родители, в этом году, уже с новым директором, увеличилась сумма взносов в Благотворительный фонд "Попечительский совет школы № 1". Если ранее она составляла 200 рублей в месяц (2400 рублей в год), то сентября 2018 года - 250 рублей. Напомним, как уже не раз сообщали в администрации города и прокуратуре, эти взносы являются добровольными, родители могут не подписывать договоры с подобными фондами и не сдавать в них деньги или сдавать такие суммы, которые сами посчитают нужным.