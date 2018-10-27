В Сокольском районе погибла пассажирка "Рено", съехавшего в кювет
27.10.2018 [Происшествия]
В Сокольском районе в кювет съехал "Рено Дастер". ДТП произошло около 8.50 на 23 км автодороги Сокол-Харовск-Вожега.
По предварительной информации областного УМВД, 42-летний водитель не справился с управлением. В результате происшествия пассажир автомобиля, женщина 1953 г.р., находившаяся на заднем сидении, от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель был трезв, пассажир пристегнута ремнем безопасности, сообщает областное УМВД.
Фото областного УМВД