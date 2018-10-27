В Сокольском районе погибла пассажирка "Рено", съехавшего в кювет

27.10.2018 [Происшествия]

В Сокольском районе в кювет съехал "Рено Дастер". ДТП произошло около 8.50 на 23 км автодороги Сокол-Харовск-Вожега.

По предварительной информации областного УМВД, 42-летний водитель не справился с управлением. В результате происшествия пассажир автомобиля, женщина 1953 г.р., находившаяся на заднем сидении, от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель был трезв, пассажир пристегнута ремнем безопасности, сообщает областное УМВД.

Тэги: ДТП, кювет
Фото областного УМВД

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