В Сокольском районе погибла пассажирка "Рено", съехавшего в кювет

В Сокольском районе в кювет съехал "Рено Дастер". ДТП произошло около 8.50 на 23 км автодороги Сокол-Харовск-Вожега.

По предварительной информации областного УМВД, 42-летний водитель не справился с управлением. В результате происшествия пассажир автомобиля, женщина 1953 г.р., находившаяся на заднем сидении, от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель был трезв, пассажир пристегнута ремнем безопасности, сообщает областное УМВД.