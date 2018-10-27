"Вологда-Чеваката" начала новый сезон в Суперлиге-1 с двух поражений

Команда "Чеваката" начала новый сезон Чемпионата России по баскетболу в первом дивизионе Суперлиги.

В первом туре "Чеваката" на своем паркете принимала казанскую "Казаночку". Обе команды - дебютанты Суперлиги-1. Вологжанки в прошлом сезоне стали первыми во втором дивизионе Суперлиги и пошли на повышение, а клуб из Казани прошлый сезон провел в элите российского женского баскетбола - Премьер-лиге, но из-за финансовых трудностей был вынужден пойти на понижение в классе.

В первом матче вологжанки уступали 11 очков, но благодаря рывку Екатерины Кузьменковой, которая в этом матче оформила дабл-дабл, 23 очка и 12 подборов, смогли немного сократить отставание и на большой перерыв ушли, уступая 3 очка (35:38). Но вторая половина матча прошла полностью под диктовку гостей, как итог - разгромное поражение 59:79.

Второй матч между этими командами сложился также не в пользу вологодской команды - итоговый счет 68:75. Половину командных очков у вологожанок на свой счёт записали Екатерина Кузьменкова и Анастасия Вакулина, они набрали 29 и 17 очков соответственно.

В следующем туре "Вологда-Чеваката" сыграет в гостях 29 и 30 октября, ее соперником станет самарский "Политех-СамГТУ".