Дом купца Назарова в Вологде снесли экскаватором под видом реставрации

В Вологде в ночь на 26 октября снесли тяжелой техникой памятник архитектуры регионального значения – дом купца Назарова на Чернышевского, 2 возле Октябрьского моста. От исторического здания начала XX века остались лишь обломки. При этом проектом была предусмотрена лишь его частичная перепланировка и приспособление под гостиницу с кафе на первом этаже. В администрации города никак не комментируют действия собственника, сказав лишь, что если были нарушения, то возможен "возврат объекта". О каком объекте идет речь, непонятно, поскольку дом уже уничтожен.

О том, что на объекте культурного наследия работает экскаватор, а два работника без реставраторов и прорабов перекидывают вперемешку из общей груды снесенного дома маркированные и не маркированные элементы, накануне вечером сообщили активисты градозащитного движения «Настоящая Вологда». В данный момент здание фактически разрушено.

- Отдельно отметим, что строительные работы велись и в ночное время (в три часа ночи) в нарушение закона о тишине и без ограждения по периметру здания в нарушение правил благоустройства города, - сообщает «Настоящая Вологда».

В городской администрации никак не оценивают действия собственника здания, ссылаясь на то, что работы уполномочены контролировать не они, а комитет по охране объектов культурного наследия.

- Позиции и методологии проведения реставрационных работ для каждого объекта уникальны, и оценивать, утверждать что-либо, не рассматривая документацию детально, и не являясь экспертом, аттестованным министерством культуры РФ, нет оснований, и это сложно сделать. Администрация создала все условия для того, чтобы объект был сохранен на том месте, где он был. Адресация его не изменится, произойдет смещение в сторону набережной, - говорит заместитель начальника департамента градостроительства администрации города Вологды по вопросам архитектуры Александр Борисовский. - Но здесь работы осуществляются экскаватором? – спросили у чиновника журналисты. - Вы спрашиваете оценку проведенных действий, либо методики, которую я делать не вправе.

Александр Борисовский подтвердил, что в договоре купли-продажи были прописаны охранные обязательства, и новый собственник был с ними ознакомлен. Его действиям дадут оценку специалисты.

- И после выражения их мнения, оценку даст государственный орган исполнительной власти, то есть комитет по охране объектов культурного наследия. И после вынесения какого-то решения, мы будем принимать свои решения, по исполнению условий договора. Если этого не произошло, возможно рассматривать различные правовые варианты, в том числе возможный возврат объекта, либо земельного участка, - говорил Александр Борисовский.

В 2013 году, когда дом Назарова подожгли первый раз, Александр Борисовский, который тогда был начальником управления историко-культурного наследия департамента культуры Вологодской области, сказал, что они заставят администрацию города отреставрировать дом в 2014 году.

Newsvo обратился за комментарием по поводу сложившейся ситуации в комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области, однако ответа пока так и не получил.

Как ранее сообщал Newsvo, аукцион по продаже дома купца Назарова прошел 10 августа. Двухэтажный памятник культуры регионального значения был продан за 1 рубль, а прилегающий к нему земельный участок площадью порядка 300 кв. м - за 400 тысяч рублей. Владельцем дома стала врач-гастроэнтеролог Вологодской областной клинической больницы Камилла Абисалова.

- Новый владелец здания на Чернышевского, 2, обязан восстановить его в первоначальном виде с учетом рекомендаций органов охраны памятников, и мы очень рады, что инвестор готов к такой работе. Это, безусловно, потребует от владельца солидных затрат, ведь дом по эскизному проекту реставрации должен быть передвинут на 7 метров от улицы Чернышевского. Но надеюсь, что в конечном итоге, мы увидим отреставрированный памятник, который станет украшением областной столицы, – говорил тогда мэр Вологды Сергей Воропанов.

Предполагалось, что работа по переносу памятника будет включать несколько этапов: подготовка площадки, обследование обгоревших конструкций сруба, его маркировка, складирование, а затем восстановление на новом месте. Завершить все работы планировали к лету 2019 года. Реконструкцией занимается подрядная организация ООО «СтарГрад», которую ранее критиковали градозащитники за разрушение других исторических домов в Вологде.

Дом купца Назарова – это памятник архитектуры регионального значения, построенный в начале XX века. Здание было известно трехарочным балконом, где среди элементов декора использовались штурвалы. Это был последний дом со штурвалами в Вологде.

Напомним, этот исторический дом горел уже три раза. После пожаров там пропал ценный декор.