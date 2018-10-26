Более половины актов налоговой инспекции в отношении вологодских предпринимателей в 2015-16 гг оказались незаконными

Вологодские предприниматели попросили и.о. прокурора Вологодской области привлекать налоговиков к уголовной ответственности за ошибки, в результате которых бизнес терпит убытки и иногда даже банкротится. О непрофессиональной работе налоговой службы по отношению к бизнесу говорили 26 октября на форуме прокуратуры Вологодской области. Его темой стала «Защита прав предпринимателей, в том числе при осуществлении инвестиционной деятельности».

По информации директора «Клуба делового общения» Марии Варзиновой, более половины судебных решений по актам налоговой инспекции в 2015-2016 года были обжалованы в пользу предпринимателей. При этом каждое седьмое предприятие на конец 2017 года уже находилось в процедуре банкротства.

- Мы каждый год делаем анализ экономического инвестиционного климата Вологодской области, и это позволяет нам отслеживать тенденции. Самая острая проблема - это взаимоотношение с налоговой. На протяжении 2015-16 гг. годов мы делали анализ судебных решений, которые принимаются по обжалованию решений органов налоговой службы. У нас есть возможность каждый год отслеживать, какие принимаются решения и что впоследствии с этими предприятиями становится - получилась такая не очень хорошая статистика. В 2015-16 годах было принято 68 решений судебных по спорам предпринимателей и налогового органа, больше половины этих решений было принято в пользу предпринимателя. О чем это говорит? Это говорит только о том, что больше половины актов, принятых налоговой, незаконны, - выступила Мария Варзинова.

Иногда эти неграмотные действия налоговой службы приводят к банкротству предприятий:

- В 2017 году мы посмотрели судьбу предприятий, которые в 2015-16 годах судились, и получилось так, что каждое седьмое предприятие на конец 2017 года находилось уже в процедуре банкротства, вне зависимости от того, выиграло предприятие суд или проиграло. Это говорит об огромном ущербе, который наносится бюджету. Налоговая же не выходит на предприятия, где можно получить три копейки, это предприятия, где платят ежегодно сотни миллионов. Получается, что банкротство каждого седьмого предприятия - это существенный ущерб. Это же миллиарды налога и никто за это ответственности не несет.

По мнению Марии Варзиновой, за такие налоговые ошибки нужно привлекать к уголовной ответственности:

- Я очень рада была услышать, что к административной ответственности привлекают чиновников, но у нас ведь есть замечательные статьи и в уголовном кодексе - 286, 293. В данном случае должностные лица своей некомпетентностью наносят ущерб обществу и государству. Мы не можем строить дороги, не хватает в бюджете на что-то еще. А это все происходит только в связи с тем, что кто-то поставил свою подпись на акте, прекрасно понимая, что в самом худшем случае его привлекут к административной ответственности, и то я не думаю, что такие случаи были, хотя и не уверена.

Мария Варзинова обратила внимание на тот факт, что уголовный кодекс, когда речь идет о налогах, зачастую применяется только по отношению к бизнесу, а не к власти.

- Есть статьи уголовного кодекса, которые чудесно действуют в отношении предпринимателей, например, за неуплату налога вперед и с песней заводятся уголовные дела, если там хоть какое-то есть подозрение на неуплату налогов, потому что предприниматели наносят бюджету ущерб. Но почему чиновники, которые наносят вред своим действием, своим непрофессионализмом, некомпетентностью, ущерб интересам общества на более крупные суммы - почему они продолжают работать? Почему они идут на повышение? Их там хвалят, какие-то грамоты вручают. Почему не работают уголовные статьи в отношении должностных лиц? Я очень прошу вас подумать и рассмотреть кроме статей, которые у нас в отношении предпринимателей возбуждаются, статьи, которые действуют по отношению к чиновникам, которые плохо выполняют свою работу.

И.о. прокурора Вологодской области Алексей Васильков ответил, что такие статьи в уголовном кодексе есть, и порекомендовал бизнесменам обращаться в правоохранительные органы:

- У нас есть статья 169 УК, которая предусматривает уголовную ответственность должностных лиц, которые воспрепятствовали осуществлению законной предпринимательской деятельности. Прошу всех предпринимателей запомнить эту статью и, если вы видите, что чьи-либо действия подпадают под эти нормы, то можете смело обращаться в органы следственного комитета, органы прокуратуры для того, чтобы мы могли дать оценку и инициировать уголовное преследование должностных лиц.

Что касается налоговой инспекции, то Александр Васильков считает упомянутые выше ошибки налоговой службы не тенденцией, а отдельными фактами.

- Отдельные факты есть, и с ними надо разбираться. Максим Вячеславович (ред. – Максим Гришин, начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Вологодской области), посмотрите судебные решения, были ли это злоупотребления или это были ошибки со стороны инспекции. Это же разное, можно ошибиться, а можно умышленно какие-то действия предпринять для того, чтобы закошмарить бизнес. Надо разбираться.

Александр Васильков сказал, что с подобными жалобами предприниматели обращаются к ним редко.

- Недавно мы проводили совещание в прокуратуре, я своих коллег нацеливал, чтобы чаще применять статью 169 УК. Но, к сожалению, пока к нам мало обращаются предприниматели, где описывают конкретные действия, которые попадают под статью конкретно УК, а не под административный либо дисциплинарный состав. Есть статьи 285 УК, 286 УК. Мы будем давать оценку и принимать меры.

Он попросил Марию Варзинову представить в прокуратуру анализ судебных решений, о которых она говорила, пообещав, что в прокуратуре ознакомятся с ним и примут решение.