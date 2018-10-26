Управление архитектуры в Череповце возглавил Денис Поздняков
26.10.2018 [Политика]
Денис Поздняков станет новым начальником управления архитектуры Череповца, об этом написала в соцсети мэр города Елена Авдеева:
- Денис Поздняков победил в конкурсе на должность начальника управления архитектуры Череповца. Сегодня прошел второй этап, на котором претенденты представили свое видение развития исторической части города. Денис Поздняков презентовал концепцию развития Набережной.
К исполнению своих обязанностей новый архитектор приступит в середине ноября.
Денис Поздняков в настоящее время занимает должность начальника управления архитектуры и градостроительства Шекснинского района.