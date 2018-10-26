В Вологде участок возле детской художественной школы отдали Росгвардии

Администрация Вологде безвозмездно отдала Управлению Росгвардии участок возле Детской художественной школы им. Корбакова на Советском проспекте, 54.

Площадь участка 781 кв.м., сейчас он огорожен забором вместе со зданием художественной школы. Однако оказалось, что 10 января 2018 года ему присвоили вид разрешенного использования «пункты охраны общественного порядка». А 29 мая администрация Вологды своим постановлением предоставила этот участок в постоянное (бессрочное) пользование Управлению вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Вологодской области (ред. – это право было зарегистрировано 27 июня).

После этого муниципальный участок безвозмездно отдали в собственность Управления Росгвардии, сославшись на ФЗ № 122, в котором сказано, что если земля используется федеральными органами госвласти, то ее можно безвозмездно передать в их собственность. Накануне депутаты гордумы эту передачу имущества одобрили.

- Реализация проекта решения не повлечет негативных социально-экономических последствий, - такой фразой завершается пояснительная записка и.о. начальника департамента имущественных отношений администрации Вологды А. С. Горячевой, которую направили депутатам.

Интересно, что в условиях нехватки в городском бюджете средств на первоочередные социальные нужды, в том числе ремонты школ и детсадов, включая саму школу им. Корбакова, город посчитал возможным безвозмездно отдать участок в федеральную собственность.

Судя по всему, забор вокруг участка возле детской художественной школы снесут.

Красным цветом обозначена детская художественная школа, зеленым - тот самый участок. Скриншот кадастровой карты.

Редактор Newsvo позвонила 25 октября в пресс-службу ведомства, чтобы узнать, для чего им понадобилась эта земля, однако ответа мы пока не получили. Можно предположить, что там сделают парковку для Росгвардии.