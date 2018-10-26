Актер Николай Караченцов умер накануне своего 74-го дня рождения

26.10.2018 [Общество]

Сегодня утром в Москве умер актер театра и кино Николай Караченцов. 27 октября ему бы исполнилось 74 года. Как сообщил РБК сын актера Андрей, его отец скончался в реанимации, у него было онкологическое заболевание - неоперабельная опухоль.

Начиная с 1967 года, актер сыграл более 100 ролей в разных жанрах и стилях. Наиболее заметными стали работы в фильмах «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Ярославна, королева Франции», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул», «Батальоны просят огня», «Человек с бульвара Капуцинов», «Раз, два — горе не беда!», «Криминальный квартет», «Светлая личность», «Дежа вю», «Ловушка для одинокого мужчины», «Чокнутые», «Петербургские тайны», «Королева Марго», «Досье детектива Дубровского», «Тайны дворцовых переворотов», «Остров сокровищ», «Дом, который построил Свифт».

Последней ролью в кино для Николая Караченцова стала роль в фильме «Белые росы. Возвращение» в 2013 году.

По предварительной информации, прощание с Караченцовым состоится в театре «Ленком» в понедельник, 29 октября.

Тэги: кино

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