В администрации Вологды пояснили, куда делись "лишние" 1,5 млн рублей при строительстве школы на Северной

26.10.2018 [Общество]

В администрации Вологды прокомментировали завышение объема работ при строительстве дороги к школе на улице Северной. Напомним, как сообщала областная прокуратура, они оказались завышены на 1,5 млн рублей.

Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий был возбуждено после проверки контрольно-счетной палаты. В совершении преступления подозревается специалист градостроительного центра, подписи которого стоят на акте выполненных работ.

Однако, по словам директора градостроительного центра Евгения Хорькова, ничего криминального не произошло - просто вовремя не были внесены изменения в проект и что плиты якобы пришлось укладывать не в том месте, которое было предусмотрено проктом.

«Эта сумма была запланирована на приобретение порядка 110 дорожных плит. По проекту они должны были быть уложены в одном месте, а на практике оказалось, что есть необходимость уложить их в другом. Было два варианта: выделить дополнительные средства и закупить дополнительные плиты или просто перенести их. Мы приняли решение пойти по второму пути, что позволяло сэкономить средства. Но специалисты технического надзора Градостроительного центра вовремя не внесли изменения в проект. Выявлено это было еще весной, мы провели внутреннюю проверку и еще тогда привлекли в ответственности сотрудника, допустившего эту ситуацию. Сейчас мы обратимся в суд за обжалованием уголовного дела», – директор Градостроительного центра Вологды Евгений Хорьков.

По словам начальника департамента градостроительства Анатолия Баранова, полная стоимость строительства школы – 967 миллионов рублей, на данный момент подрядчику выплачено порядка 280 миллионов рублей, то есть 30 % процентов от стоимости контракта. В течение пяти лет застройщик будет выполнять гарантийные обязательства, сообщает сайт администрации Вологды.

Тэги: коррупция, администрация Вологды, школы
Сюжет: школа на Северной

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области за три месяца уволились 1805 работников сферы образования
В Вологде в ДТП погиб судья городского суда, ехавший на мотоцикле
В Череповце 16-летний подросток разбился насмерть после падения с высоты
В Вологде водитель насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП
В Вологде на перекрестке улиц Козленской и Яшина перевернулся внедорожник
В Вологде задержана экс-председатель правления "Северного кредита" Людмила Петрова
Работники Шекснинской птицефабрики рассказали главе СКР Александру Бастрыкину, что их заставляют увольняться
В Великом Устюге ликвидируют «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза»
Обманутых дольщиков в правительстве Вологодской области встретили силовики с автоматами
Вологжанин встретил в подъезде полицейских, когда пошел выбрасывать труп
26.10.2018 [Экономика]

Более половины актов налоговой инспекции в отношении вологодских предпринимателей в 2015-16 гг оказались незаконными

558
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Дом купца Назарова в Вологде снесли экскаватором под видом реставрации
Более половины актов налоговой инспекции в отношении вологодских предпринимателей в 2015-16 гг оказались незаконными
Управление архитектуры в Череповце возглавил Денис Поздняков
В Вологде участок возле детской художественной школы отдали Росгвардии
Актер Николай Караченцов умер накануне своего 74-го дня рождения
В администрации Вологды пояснили, куда делись "лишние" 1,5 млн рублей при строительстве школы на Северной
В «Вологодской слободе» несколько человек работали незаконно
 
25.10.2018 [Общество]

Обманутых дольщиков в правительстве Вологодской области встретили силовики с автоматами

5395
0
26.10.2018 [БлогоVO]

На сколько похудел? - 11 килограмм

90
0
26.10.2018 [Обзор Прессы]

Дрова в кредит: 72-летняя жительница Стризнево со страхом ждёт зимы

707
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика