В администрации Вологды пояснили, куда делись "лишние" 1,5 млн рублей при строительстве школы на Северной

В администрации Вологды прокомментировали завышение объема работ при строительстве дороги к школе на улице Северной. Напомним, как сообщала областная прокуратура, они оказались завышены на 1,5 млн рублей.

Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий был возбуждено после проверки контрольно-счетной палаты. В совершении преступления подозревается специалист градостроительного центра, подписи которого стоят на акте выполненных работ.

Однако, по словам директора градостроительного центра Евгения Хорькова, ничего криминального не произошло - просто вовремя не были внесены изменения в проект и что плиты якобы пришлось укладывать не в том месте, которое было предусмотрено проктом.

«Эта сумма была запланирована на приобретение порядка 110 дорожных плит. По проекту они должны были быть уложены в одном месте, а на практике оказалось, что есть необходимость уложить их в другом. Было два варианта: выделить дополнительные средства и закупить дополнительные плиты или просто перенести их. Мы приняли решение пойти по второму пути, что позволяло сэкономить средства. Но специалисты технического надзора Градостроительного центра вовремя не внесли изменения в проект. Выявлено это было еще весной, мы провели внутреннюю проверку и еще тогда привлекли в ответственности сотрудника, допустившего эту ситуацию. Сейчас мы обратимся в суд за обжалованием уголовного дела», – директор Градостроительного центра Вологды Евгений Хорьков.

По словам начальника департамента градостроительства Анатолия Баранова, полная стоимость строительства школы – 967 миллионов рублей, на данный момент подрядчику выплачено порядка 280 миллионов рублей, то есть 30 % процентов от стоимости контракта. В течение пяти лет застройщик будет выполнять гарантийные обязательства, сообщает сайт администрации Вологды.