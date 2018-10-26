В «Вологодской слободе» несколько человек работали незаконно

В работе Департамента имущественных отношений Вологодской области по распоряжению государственным имуществом, находящимся в собственности Вологодской области, были обнаружены нарушения. Об этом сообщили в прокуратуре области.

В частности, сотрудники департамента не торопились взыскивать с частных лиц деньги за аренду государственного имущества. Таких неоплаченных платежей накопилось на общую сумму в 550 тысяч рублей. При этом в обязанности департамента в таких ситуациях входят обращения в Арбитражный суд Вологодской области с целью расторжения договора и защиты имущественных прав.

Кроме того, были установлены другие нарушения в сфере управления и распоряжением имуществом. Как оказалось, в «Вологодской слободе» некоторые частные лица осуществляли свою деятельность без оформления документов, а в департаменте на это нарушение не обращали внимания.