В «Вологодской слободе» несколько человек работали незаконно

26.10.2018 [Экономика]

В работе Департамента имущественных отношений Вологодской области по распоряжению государственным имуществом, находящимся в собственности Вологодской области, были обнаружены нарушения. Об этом сообщили в прокуратуре области.

В частности, сотрудники департамента не торопились взыскивать с частных лиц деньги за аренду государственного имущества. Таких неоплаченных платежей накопилось на общую сумму в 550 тысяч рублей. При этом в обязанности департамента в таких ситуациях входят обращения в Арбитражный суд Вологодской области с целью расторжения договора и защиты имущественных прав.

Кроме того, были установлены другие нарушения в сфере управления и распоряжением имуществом. Как оказалось, в «Вологодской слободе» некоторые частные лица осуществляли свою деятельность без оформления документов, а в департаменте на это нарушение не обращали внимания.

«По данным фактам прокурором области губернатору области внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих, по результатам рассмотрения которого нарушения закон устранены, в том числе департаментом приняты меры к погашению задолженности перед бюджетом по арендным платежам», - сообщили в прокуратуре Вологодской области.

Тэги: бизнес, аренда, правительство области

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