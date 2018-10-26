В Вологде мошенники со списками льготников продают пенсионерам медицинские аппараты

В Вологде по квартирам пенсионеров ходят мошенники и пытаются уговорить их купить медицинские аппараты. При этом они говорят, что аппарат стоит 15 тысяч рублей, но если приобрести его "прямо сейчас", то он обойдется в 4500 рублей.

Интересно, что пенсионерам показывают некий список льготников, которые якобы уже купили такой аппарат. С таким "визитом" недавно пришли к бабушке вологжанки Елены Петряевой.

- Мужик показал ей список льготников - детей войны, который был у его в руках. Обратил ее внимание на подписи, которые уже поставили там некоторые согласившиеся. Пытался убеждать, просил писать отказ. Короче, не сразу ушел. В общем, в Вологде по квартирам ходят люди со списком людей, родившихся с 37 по 45 год, и впаривают им какую-то хрень. Судя по тому, что заходят точечно снова только к старикам, то похоже, что с этим списком уже идёт не первая компания. Опять же суммы примерно одни и те же просят, - рассказала Лена.

Напомним, недавно она рассказывала, как по квартирам ходят мужчины, которые под видом проверки правильности подключения счетчиков пытаются убедить пенсионеров, что у них неправильно подсоединена стиральная машина. При этом они говорят, что если вызвать специалиста через контору, то "правильное подключение" обойдется в 12 тысяч рублей, а "прямо сейчас" - в 4 тысячи рублей. Если пожилые люди говорят, что у них дома нет денег, мошенники предлагают сходить вместе с нимми в банк.

