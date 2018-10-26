В Вологде работает «горячая линия» для призывников

В Вологде до конца декабря будет работать «горячая линия» для призывников. Вопросы, связанные с прохождением военной службы, принимаются по телефону 8(8172)54-49-54 с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов. В субботу специалисты работают с 9 до 12 часов.

- По телефону новобранцы могут получить правовую помощь и профессиональные разъяснения действующего законодательства. Также на данный номер необходимо сообщать о любых противоправных действиях должностных лиц военных комиссариатов, - пояснили Newsvo в военной прокуратуре вологодского гарнизона.

Кроме того, для призывников работает специально созданный консультационный пункт, где офицеры военной прокуратуры ежедневно осуществляют прием граждан. Он находится по адресу: г. Вологда, Набережная 6 Армии, д. 111 (военная прокуратура Вологодского гарнизона).

Осенний призыв стартовал в России 1 октября. В эту призывную кампанию областной военный комиссариат планирует призвать около 1000 вологжан.