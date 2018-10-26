В Вологде откроется фотовыставка, посвященная жизни осужденных

27 октября в 12:00 в Вологде откроется фотовыставка «Линия жизни», посвященная жизни осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Вологодской области.

Эта выставка стала частью фотопроекта «Неволя», который объединит в себе две фотовыставки, посвященные исследованию закрытых учреждений области: исправительных учреждений и психоневрологических интернатов.

Авторы работ - фотографы Анастасия Руденко и Вадим Шекун. Работы Анастасии знакомы читателям Newsvo по проекту «Любовь с особой жестокостью», посвященному женщинам, которые по разным причинам оказались в местах лишения свободы в Вологде.

- Кадры запечатлены в Дни смотра полезных дел (дни открытых дверей), которые ежегодно проводятся во всех исправительных учреждениях Вологодской области. На снимках жители города смогут увидеть закрытые для посторонних глаз учреждения изнутри и узнать больше о жизни осужденных и работников уголовно-исполнительной системы. – сообщают организаторы выставки.

Посетители также увидят изделия, изготовленные руками осужденных –из дерева и металла, картины, сувенирную, швейную продукцию.

Выставка будет работать до 16 ноября по адресу: ул. Козленская, 2. Время работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00