В Вологде откроется фотовыставка, посвященная жизни осужденных

26.10.2018 [Общество]

27 октября в 12:00 в Вологде откроется фотовыставка «Линия жизни», посвященная жизни осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Вологодской области.

Эта выставка стала частью фотопроекта «Неволя», который объединит в себе две фотовыставки, посвященные исследованию закрытых учреждений области: исправительных учреждений и психоневрологических интернатов.

Авторы работ - фотографы Анастасия Руденко и Вадим Шекун. Работы Анастасии знакомы читателям Newsvo по проекту «Любовь с особой жестокостью», посвященному женщинам, которые по разным причинам оказались в местах лишения свободы в Вологде.

- Кадры запечатлены в Дни смотра полезных дел (дни открытых дверей), которые ежегодно проводятся во всех исправительных учреждениях Вологодской области. На снимках жители города смогут увидеть закрытые для посторонних глаз учреждения изнутри и узнать больше о жизни осужденных и работников уголовно-исполнительной системы. – сообщают организаторы выставки.

Посетители также увидят изделия, изготовленные руками осужденных –из дерева и металла, картины, сувенирную, швейную продукцию.

Выставка будет работать до 16 ноября по адресу: ул. Козленская, 2. Время работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00

Тэги: фотографии, осужденные

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области за три месяца уволились 1805 работников сферы образования
В Вологде в ДТП погиб судья городского суда, ехавший на мотоцикле
В Череповце 16-летний подросток разбился насмерть после падения с высоты
В Вологде водитель насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП
В Вологде задержана экс-председатель правления "Северного кредита" Людмила Петрова
Работники Шекснинской птицефабрики рассказали главе СКР Александру Бастрыкину, что их заставляют увольняться
В Великом Устюге ликвидируют «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза»
Вологжанин встретил в подъезде полицейских, когда пошел выбрасывать труп
В Грязовецком районе медведь убил охотника
2,6 млн рублей: вологодский фонд ОМС закупает второй автомобиль за два месяца
25.10.2018 [Общество]

Доходы бюджета Вологодской области выросли на 3,4 млрд рублей

620
0
24.10.2018 [Происшествия]

В Вологде фирма пыталась отсудить почти миллион рублей у предпринимателя, приписав цифру в договоре

2597
0
22.10.2018 [Экономика]

В Вологодской области за три месяца уволились 1805 работников сферы образования

40700
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В «Вологодской слободе» несколько человек работали незаконно
В Вологде мошенники со списками льготников продают пенсионерам медицинские аппараты
В Вологде работает «горячая линия» для призывников
В Вологде откроется фотовыставка, посвященная жизни осужденных
В Череповце планируют до конца 2020 года построить новый судостроительный завод
Полиция задержала череповчанина, который ночью искал в траве «закладку» с амфетамином
Дом обманутых дольщиков на улице Труда в Шексне обещают достроить в феврале 2019 года
 
25.10.2018 [Общество]

Обманутых дольщиков в правительстве Вологодской области встретили силовики с автоматами

4406
0
26.10.2018 [БлогоVO]

Лужа имени Шашкина

201
0
26.10.2018 [Обзор Прессы]

Дрова в кредит: 72-летняя жительница Стризнево со страхом ждёт зимы

387
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика