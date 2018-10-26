В Череповце планируют до конца 2020 года построить новый судостроительный завод

Новый судостроительный завод планируют построить в Череповце до конца 2020 года. Об этом говорили накануне во время заседания инвестсовета в областном правительстве.

Череповецкий судостроительный завод со своим проектом по строительству современной судоверфи в октябре вошел в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития, поэтому вправе рассчитывать на налоговые преференции и другие меры поддержки федерального и регионального уровня.

Планируется, что судостроительная верфь четвертого класса будет построена в городе металлургов и химиков до конца 2020 года. Будущее производство ориентировано на выпуск комплектов барже-буксирного состава класса река-море. Общий объем инвестиций составляет 200 миллионов рублей.

«На сегодняшний день существует большая потребность в перевозки зерна с южных направлений именно водным транспортном. Это позволяет значительно снизить транспортные затраты и стоимость продукции, тем самым повысив ее конкурентоспособность. Кроме того, проведены предварительные переговоры с нашими ведущими промышленными предприятиями по загрузке барж и транспортировке продукции из Вологодской области на юг», - рассказал глава региона Олег Кувшинников.

Компания планирует готовить и трудоустраивать будущих работников верфи на базе профильных учебных заведений Череповца.

«Проект создания нового судостроительного завода на территории Череповца без преувеличения можно назвать уникальным. Большинство подобных предприятий бывшего Советского Союза прекратили свое существование, в том числе и Череповецкий порт, который занимался ремонтом судов. Сейчас у нас появляется возможность возродить производство грузового водного транспорта. Это еще один шаг к диверсификации экономики города металлургов. Кроме того на рынке труда Череповца появятся 150 новых рабочих мест, а бюджеты всех уровней получат дополнительные налоговые отчисления», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Рассмотрев представленный проект, участники заседания единогласно проголосовали за его включение в список масштабных. Этот статус позволит инвестору получить земельные участки, необходимые для строительства мощностей, в аренду без проведения торгов.