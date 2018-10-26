Полиция задержала череповчанина, который ночью искал в траве «закладку» с амфетамином

26.10.2018 [Происшествия]

В Череповце полиция задержала 34-летнего мужчину, который искал возле дороги в траве «закладку» с наркотиками, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел накануне ночью: полицейские во время патрулирования дачных кооперативов заметили двух молодых людей, которые с фонариками в руках ходили вдоль дороги и что-то искали в траве.

Правоохранители подошли к подозрительным мужичинам, представились и попросили предъявить документы. Те сказали, что документов с собой у них нет. Что они здесь делают ночью, пояснить внятно также не смогли.

- Один из молодых людей держался немного в стороне, пытаясь что-то спрятать. Полицейские обнаружили при нем сверток, перемотанный черно-красной изолентой. Сотрудники полиции доставили граждан во второй отдел полиции для установления личности. Изъятое вещество было направлено на исследование. Экспертиза показала, что изъятое является психотропным веществом общей массой более 1,536 грамма, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейским 34-летний задержанный пояснил, что купил наркотик в интернете для личного употребления. В отношении череповчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств и психотропных веществ». Кроме того, следователями СУ УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ (Сбыт наркотических средств) в отношении неизвестного лица, сбывшего амфетамин задержанному.

Тэги: наркотики
Фото областного УМВД

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