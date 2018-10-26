Дом обманутых дольщиков на улице Труда в Шексне обещают достроить в феврале 2019 года

Дом обманутых дольщиков на улице Труда, 1А в Шексне обещают достроить в феврале 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора. Такие данные были озвучены на заседании инвестиционного совета, который прошел накануне в областном правительстве.

Компания «Стройтехно» из Череповца уже начала достройку здания, на сегодняшний день там установлены входные двери в квартиры и ограждения на балконах, сделана электрическая разводка, ведется работа по устройству наружных сетей водопровода и канализации. Предполагается, что в апреле туда смогут заехать первые жильцы, а это 56 обманутых дольщиков.

В качестве меры поддержки фирма претендует на получение земельного участка в аренду без проведения торгов, а также возмещение затрат на подключение дома к сетям коммунальной инфраструктуры и благоустройство придомовой территории.

«По информации мэрии Череповца, земельный участок располагается в 108 микрорайоне Зашекснинского района и может быть использован под строительство. Я благодарю руководство города за оперативность. Что касается возмещения затрат, средства будут запланированы в следующем году», - пояснил глава региона.

Еще один проект, направленный на решение вопросов дольщиков поселка Шексна, на инвестсовете представила компания «Жилстройзаказчик». Речь одет о двух 5-этажных жилых домах по улице Труда - дом 1Б и дом 2. Права граждан компания предлагает восстановить за счет денежной компенсации более 16 млн. рублей до конца 2018 года. Инициатор проекта также запрашивает право на получение трех земельных участков на территории Череповца в аренду без проведения торгов.

На заседании инвестиционного совета проекты этих двух фирм были признаны масштабными, с последующим предоставлением земельных участков.

Кроме того, в ходе заседания было подписано трехстороннее соглашение между департаментом строительства области, администрацией Вологодского муниципального района и ООО «Специализированный застройщик «Жилищно-строительная индустрия».

Компания берет на себя обязательства до 2021 года предоставить квартиры в строящихся домах в мкр. Южный областной столицы для вологжан, вложившихся в долевое строительство дома №1 по улице Алых Роз в поселке Алексино Вологодского района, а также дома №2 по Старому шоссе в городе Вологде.

В свою очередь застройщик получит субсидию на возмещение расходов по технологическому подключению объектов текущего капитального строительства компании к системе коммунальной инфраструктуры на общую сумму 34 млн. рублей.