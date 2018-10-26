Ранее судимый череповчанин украл у пенсионерки 80 тысяч рублей и мобильник

26.10.2018 [Происшествия]

В Череповце у пенсионерки пропали 80 тысяч рублей и мобильный телефон.

58-летняя женщина рассказала полицейским, что накануне к ней в гости приходил знакомый со своим приятелем, которого она до этого не встречала.

- В этот вечер женщина почувствовала себя плохо. В суматохе она начала собирать личные вещи, чтобы обратиться в больницу. Гости помогли ей собрать сумки и покинули квартиру вместе с хозяйкой. Позже пенсионерка обнаружила пропажу, - сообщает областное УМВД.

Вскоре в Индустриальном районе города был задержан подозреваемый в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления череповчанин 1974 г.р. В разговоре со стражами правопорядка мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что на преступление пошел из корыстных побуждений. Распивая спиртные напитки со своим приятелем, злоумышленник заметил, что хозяйка квартиры хранит сбережения в шкафу с одеждой. Выждав нужный момент, он взял с полки ее телефон и деньги. Позже сотовый телефон он продал на улице малознакомому мужчине, а деньги потратил.

В отношении 44-летнего череповчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Тэги: кража

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