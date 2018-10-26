В Вологде на перекрестке улиц Козленской и Яшина перевернулся внедорожник

В Вологде на перекрестке улиц Козленской и Яшина сегодня утром столкнулись "Тойота Лэнд Крузер" и ВАЗ. В результате ДТП внедорожник перевернулся и оказался на пешеходном переходе.

Авария произошла около 9.30. 22-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по улице Яшина в сторону Герцена. На перекрестке "Лэнд Крузер" не уступил ему дорогу, в результате произошло столкновение.