В Вологде на перекрестке улиц Козленской и Яшина перевернулся внедорожник

26.10.2018 [Происшествия]

В Вологде на перекрестке улиц Козленской и Яшина сегодня утром столкнулись "Тойота Лэнд Крузер" и ВАЗ. В результате ДТП внедорожник перевернулся и оказался на пешеходном переходе.

Авария произошла около 9.30. 22-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по улице Яшина в сторону Герцена. На перекрестке "Лэнд Крузер" не уступил ему дорогу, в результате произошло столкновение. 

- В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2114, у него сотрясение головного мозга. Больше пострадавших нет, - рассказали Newsvo в городском отделении ГИБДД.

Тэги: ДТП
Фото движения "Вместе"

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