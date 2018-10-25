В Череповецком районе разыскивают мужчину с украденной лодкой
25.10.2018 [Происшествия]
В Череповецком районе разыскивают мужчину, который украл лодку и пропал вместе с ней.
В районную ЕДДС обратился житель деревни Нова с просьбой помочь найти его лодку. Мужчина рассказал, что накануне вечером лодка была на месте, а в 5 утра ее уже не было. Он сказал, что ее украл местный житель 18-20 лет.
- Спасатели выехали на место, обыскали берега и прилегающую территорию, однако ни юношу, ни лодку не нашли. Информация передана в правоохранительные органы,- рассказал директор МБУ "Спасательная служба" Дмитрий Санакоев.