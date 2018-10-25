В Череповце ночью пришлось вскрывать квартиру с детьми, которые остались одни

25.10.2018 [Происшествия]

В Череповце ночью спасателям пришлось вскрывать квартиру с детьми. Инцидент произошел накануне около двух часов ночи в доме №16 на улице Луначарского.

3-летняя девочка и 6-летний мальчик, сидящие на подоконнике второго этажа, привлекли внимание прохожего. В квартире горел свет, дети ползали одни по подоконнику.

Мужчину это обеспокоило, и он обратился в полицию.

- Сотрудники полиции постучали в дверь, на стук ответил мальчик. Ребенок сказал, что они дома с сестрой одни, папа ушел на работу. Где мама, он не знает. Правоохранители связались с бабушкой детей, женщина пришла, однако ключей от квартиры у нее не было. Полицейские обратились к спасателям, дверь вскрыли. Детей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства,- рассказал директор МБУ "Спасательная служба" Дмитрий Санакоев.

Тэги: дети

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