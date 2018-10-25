В Череповце ночью пришлось вскрывать квартиру с детьми, которые остались одни

В Череповце ночью спасателям пришлось вскрывать квартиру с детьми. Инцидент произошел накануне около двух часов ночи в доме №16 на улице Луначарского.

3-летняя девочка и 6-летний мальчик, сидящие на подоконнике второго этажа, привлекли внимание прохожего. В квартире горел свет, дети ползали одни по подоконнику.

Мужчину это обеспокоило, и он обратился в полицию.