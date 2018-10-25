В Череповце ночью пришлось вскрывать квартиру с детьми, которые остались одни
В Череповце ночью спасателям пришлось вскрывать квартиру с детьми. Инцидент произошел накануне около двух часов ночи в доме №16 на улице Луначарского.
3-летняя девочка и 6-летний мальчик, сидящие на подоконнике второго этажа, привлекли внимание прохожего. В квартире горел свет, дети ползали одни по подоконнику.
Мужчину это обеспокоило, и он обратился в полицию.
- Сотрудники полиции постучали в дверь, на стук ответил мальчик. Ребенок сказал, что они дома с сестрой одни, папа ушел на работу. Где мама, он не знает. Правоохранители связались с бабушкой детей, женщина пришла, однако ключей от квартиры у нее не было. Полицейские обратились к спасателям, дверь вскрыли. Детей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства,- рассказал директор МБУ "Спасательная служба" Дмитрий Санакоев.