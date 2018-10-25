Администрация Вологды выставит на продажу еще три расселенных дома в центре города

25.10.2018 [Общество]

Администрация Вологды выставит на продажу три расселенных авариных дома вместе с земельными участками. Два здания новых владельцев обяжут разобрать, а еще один нужно будет сохранить, так как он является объектом культурного наследия. Соответствующие решения были приняты сегодня депутатами Гордумы.

Дом по адресу Ветошкина, 3 - объект культурного наследия регионального значения. Союственник должен будет выполнить требования охранного обязательства. Власти планируют выставить дом на аукцион с начальной ценой в 1 161 790 рублей, из которых стоимость участка 1 161 789 рублей, а самой постройки - 1 рубль. Площадь участка – 578 кв. метров.

Аварийное здание на Зосимовской, 39а вместе с земельным участком выставят на торги за 7 143 900 рублей. При этом стоимость самого дома составляет 2 300 рублей, участка – 7 139 300 рублей. Площадь участка – 3,5 тысячи кв. метров, он находится рядом с Вологодским отделением ПФ РФ. В декабре 2017 года этот дом горел.

Дом №66 по улице Пролетарской планируют продать за 790 700 рублей, из них стоимость участка 789 350 рублей. Площадь участка – 914 кв. метров.

Сообщается, что аукционы проведут в 2018 году.

Тэги: аварийные дома, недвижимость
Фото: vologda.4geo.ru

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