В Вологде на 50 улицах в микрорайонах ПЗ и Бывалово отключат воду на выходные

25.10.2018 [Общество]

В Вологде в домах на 50 улицах микрорайонов ПЗ и Бывалово из-за ремонта водовода отключат воду на выходные. С 22.00 часов 26 октября по 18.00 часов 28 октября в Вологде специалисты «Вологдагорводоканала» будут осуществлять замену водовода диаметром 800 мм.

Работы пройдут в районе второго железнодорожного переезда на ул. Клубова. Специалисты уже провели все подготовительные работы: вырыт котлован, подготовлена техника.

«Готовиться мы начали гораздо раньше, еще в сентябре планировалось начать врезку, но процесс согласования работ с РЖД занял определенное время. Дело в том, что участок ветхой трубы протяженностью в 500 м лежит прямо под ж/д путями. Здесь требуется ремонт, так как возникают прорывы, а в зимнее время это приводит к наледи на рельсах, что может спровоцировать аварии на путях. На этой неделе мы врежем запорную арматуру, а потом переложим саму трубу уже без отключений воды», – пояснил руководитель предприятия «Вологдагорводоканал» Александр Присяжный.

Работать на объекте с 26 октября будут две бригады в круглосуточном режиме. На время отключения по 19 адресам (см. в галерее) будут организованы пункты подвоза воды.

Тэги: вода, ЖКХ

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