В Череповце из приемного покоя городской больницы пропал мужчина

25.10.2018 [Происшествия]

В Череповце ищут мужчину, который ушел из приемного покоя городской больницы №2 и пропал.

38-летний житель города Красный Холм Тверской области Михаил Евгеньевич Великанов ушел из больницы 17 октября около двух часов дня. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Ты не один".

- Приметы: рост 160 см, спинка носа искривлена вправо. Особые приметы: на левом плече татуировки в виде дракона, при ходьбе косолапит. Страдает эпилепсией. Был одет: черная утепленная дутая куртка с небольшими полосками на груди, черные ботинки со шнурками, темная спортивная шапка.

Также продолжаются поиски 67-летнего череповчанина Анатолия Михайловича Савельева. 10 октября он уехал из Череповца на дачу в деревню Малая Дора Череповецкого района и пропал.

Приметы: рост 170 см, седые волосы. Особые приметы: на левой руке шрам от кисти до локтя. Ходит медленно, одышка, может потерять сознание. Был одет: черная болоньевая куртка, черная вязаная шапка с белой полосой, черные спортивные брюки с белыми лампасами, черные резиновые сапоги. Вез на дачу кусты: малина, черная смородина, крыжовник.

Всем, кто располагает какой-либо информации о местонахождении Михаила Великанова или Анатолия Савельева просьба позвонить по тел: 102-полиция, 8-911-505-68-98 - волонтеры.

В Белозерском районе ищут 58-летнего мужчины, который 9 октября ушел на болото в районе Буозера деревни Костино. Требуется помощь волонтеров в поисках, вся информация по тел.: 8-911-505-68-98.

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