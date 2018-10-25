В Вологодской области за 9 месяцев незаконно вырубили леса на 334,8 млн рублей

25.10.2018 [Общество]

С января по сентябрь 2018 года в Вологодской области незаконно вырубили 33 221 кубометров леса. Причиненный ущерб оценивается в 334 млн рублей. В региональном правительстве отмечают, что, по сравнению с предыдущим годом, эти показатели серьезно снизились.

- По итогам 9 месяцев 2018 года количество незаконных рубок на территории области снизилось на 20 %. Объем незаконно заготовленной древесины уменьшился в 2,3 раза. Это очень неплохой результат. И только благодаря совместным усилиям, четко организованной работе всех ведомств нам удалось его достичь, - говорит заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков.

Для сравнения, за шесть месяцев 2018 года (т.е. с января по июнь) в соседней Архангельской области объем незаконных вырубок древесины составил 3 850 кубометров.

Критическая ситуация с незаконными рубками в прошлом году в Сокольском районе – там был каждый четвертый кубометр украденной древесины в области. Однако в областном правительстве говорят, что в этом году ситуация в муниципалитете изменилась к лучшему.

«В прошлом году было зафиксировано 54 незаконных рубки, в этом году - только 16. Это серьезный результат, и я уверен, мы сможем свести количество незаконных рубок к минимуму в Сокольском районе. Эту практику мы будем распространять и в других муниципалитетах, особенно там, где ситуация неблагоприятная, - в Бабушкинском, Сямженском, Череповецком районах», - резюмировал Михаил Глазков.

В этом году «черные лесорубы» в Вологодской области возместили причиненный ими ущерб добровольно и по искам в судебном порядке на сумму всего 15,6 млн. рублей.

Тэги: вырубка, лес

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