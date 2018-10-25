В Бабаево «Лексус» сбил на «зебре» 9-летнего мальчика

В Бабаево на пешеходном переходе «Лексус» сбил 9-летнего ребенка. ДТП произошло накануне около 17.50 на улице Свердлова около торгового центра «Орбита».

- По предварительным данным, водитель автомобиля "Лексус" на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка 2009 года рождения. Мальчик доставлен в Центральную районную больницу, - сообщает МО МВД России «Бабаевский».

Обстоятельства происшествия устанавливаются, полиция начала проверку.