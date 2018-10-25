Вологжанка набросилась с ножом на полицейских, которых сама вызвала
25.10.2018 [Происшествия]
Жительница Вологды вызвала полицейских, чтобы они утихомирили ее сына, а когда они приехали, набросилась на них с ножом.
По версии следствия, около половины пятого утра 7 октября 53-летняя женщина, находясь в своей квартире, поссорилась с сыном и вызвала полицейских. Когда сотрудники полиции приехали, хозяйка квартиры встретила их с ножом в руках и стала размахивать им перед правоохранителями, пытаясь нанести удары.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти", сообщает региональное управление СК.
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