Вологжанка набросилась с ножом на полицейских, которых сама вызвала

Жительница Вологды вызвала полицейских, чтобы они утихомирили ее сына, а когда они приехали, набросилась на них с ножом.

По версии следствия, около половины пятого утра 7 октября 53-летняя женщина, находясь в своей квартире, поссорилась с сыном и вызвала полицейских. Когда сотрудники полиции приехали, хозяйка квартиры встретила их с ножом в руках и стала размахивать им перед правоохранителями, пытаясь нанести удары.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти", сообщает региональное управление СК.