Доходы бюджета Вологодской области выросли на 3,4 млрд рублей

Доходная часть бюджета Вологодской области выросла на 3,4 млрд рублей, соответствующие поправки в главный финансовый документ региона внесли накануне депутаты заксобрания. Эти деньги будут направлены в том числе на погашение обязательств по строительству детской областной больницы и расчеты за школу на улице Северной.

«По предложению правительства на сессии законодательного собрания на 3,4 миллиарда рублей увеличена доходная часть бюджета и расходная - на 4,2 миллиарда рублей. Таким образом, доходы бюджета составят 64 миллиарда 83 миллиона рублей, расходы - 65 миллиардов 832 миллиона рублей. Дефицит бюджета составит 1,7 миллиарда рублей», - прокомментировал председатель ЗСО Андрей Луценко.

Новыми поправками расходной части бюджета предусмотрены досрочные расчеты по ряду социальных объектов, выполнение обязательств перед бюджетниками и строительство и ремонт дорог.

«Основные средства будут направлены на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в рамках указов президента – почти 830 миллионов рублей. На досрочное погашение обязательств по строительству детской областной больницы - 1,2 миллиарда рублей. Это позволит сэкономить в дальнейшем по выплатам по кредиту порядка 1 миллиона евро. Произвести расчет за строительство новой школы в Вологде на улице Северной - 444 миллиона рублей», - отметил Андрей Луценко.

Напомним, областная детская больница переехала в новое здание на Пошехонском шоссе в Вологде в декабре 2012 года, а школа на улице Северной открылась в сентябре 2018 года.

Кроме того, более полумиллиарда рублей будет направлено на дорожную деятельность: на капитальный ремонт подъезда к Кириллову (400 миллионов рублей) и - ремонт дороги Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг (участок в Нюксенском районе- 140 миллионов рублей).

280 миллионов рублей направят на поддержку сельского хозяйства. Еще 261 миллион рублей - на дотации муниципалитетам на первоочередные расходы, разработку проектно-сметной документации, межевание земельных участков.