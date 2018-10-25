В Череповецком районе водитель «Форда» погиб, врезавшись в фуру во время обгона

Один человек погиб и два пострадали в результате столкновения легкового «Форда» и двух фур на трассе Вологда – Новая Ладога, сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

ДТП произошло вчера в 21.10 на 102 км трассы, 42-летний череповчанин за рулем «Форд Эксплорер» выехал на встречку во время обгона и столкнулся с грузовиком МАН. После этого автомашина «Форд» съехала в левый придорожный кювет и опрокинулась. От удара «МАН» врезался в грузовик «Скания», фуры опрокинулись и перекрыли дорогу.

В результате аварии водитель «Форда» погиб, 36-летний водитель МАНа и 51-летний мужчина, управлявший «Сканией», получили травмы. Движение по трассе удалось восстановить к 23.30.