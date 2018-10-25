68-летний водитель «Оки» погиб, врезавшись в грузовик на обходе Вологды

«Ока» врезалась в грузовик на 6 километре обхода Вологды. Водитель легкового автомобиля погиб.

По данным пресс-службы областного УМВД, авария произошла накануне около 15 часов: 68-летний мужчина, управляя «Окой», допустил столкновение с грузовиком «Хово», стоявшим на обочине. В результате ДТП водитель легкового авто погиб.

Его 10-летний пассажир, сидевший на заднем сидении справа, получил ушибы и рану бедра. Ребенок был госпитализирован для дополнительного обследования.