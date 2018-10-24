В Вологде задержана экс-председатель правления "Северного кредита" Людмила Петрова

24.10.2018 [Общество]

Экс-председателя правления банка "Северный кредит" Людмилу Петрову вызвали к следователю по материалам о преднамеренном банкротстве банка и хищении из него около 5 млрд руб. Как сообщает портал Gorodvo, после допроса ее задержали на сутки.

Напомним, в июле был задержан бывший первый зампред правления "Северного кредита", зять заместителя губернатора Вологодской области Виктора Рябишина Антон Сохрин. Однако городской суд постановил отпустить его под домашний арест.

Людмила Петрова вышла из правления банка в ноябре 2017 года, как раз перед отзывом у банка лицензии. Вместо нее был назначен врио председателя правления – Сергей Крылов, который вскоре исчез (так сообщали в банке). В декабре 2017 года ЦБ отозвал у «Северного кредита» лицензию, а 29 декабря по факту хищения денег в банке 3,1 млрд рублей было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В феврале Центробанк сообщал, что в капитале банка не досчитались 5 млрд рублей. В начале марта 2018 года "Северный кредит" был признан банкротом.

Подробнее об этой истории читайте в нашем сюжете.

По данным "Ведомостей", на 25 декабря 2017 года акционерами "Северного кредита" были:

Вологодская область в лице департамента имущественных отношений – 23,22%, ООО «Константа» – 9,87%, АО «СКДМ» – 9,98%, ООО «Навигатор» – 9,89%, Людмила Петрова – 9,98%, Павел Борис – 9,99%, Игорь Дьяконов – 5,07%, Владимир Чикин – 3%, Людмила Пельтихина – 5,86%, Александр Сидоров – 6,98%.

 

Тэги: банки, мошенничество
Сюжет: скандал с «Северным кредитом»

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области за три месяца уволились 1805 работников сферы образования
В Вологде в ДТП погиб судья городского суда, ехавший на мотоцикле
В Вологде двое парней и трое девушек жестоко избили молодого человека
В Вологде ученик школы №20 потерял сознание после драки
В Череповце 16-летний подросток разбился насмерть после падения с высоты
В Вологде водитель насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП
Работники Шекснинской птицефабрики рассказали главе СКР Александру Бастрыкину, что их заставляют увольняться
Три человека погибли в столкновении «Тойоты» и грузовика в Вытегорском районе
В Великом Устюге ликвидируют «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза»
2,6 млн рублей: вологодский фонд ОМС закупает второй автомобиль за два месяца
23.10.2018 [Общество]

В Великом Устюге ликвидируют «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза»

4457
0
22.10.2018 [Общество]

В Череповце приговор суда в отношении Григория Винтера оказался скопирован с обвинительного заключения следователя

3805
3
19.10.2018 [Общество]

Для "Лексуса" и "Мерседеса" областного правительства закупят запчасти за 350 тысяч рублей

3134
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде задержана экс-председатель правления "Северного кредита" Людмила Петрова
В Вожегодском районе детям-сиротам предоставили непригодный для проживания дом
Женщину, которую нашли на трассе в Устюженском районе, забрал родственник
Камерный драмтеатр в Вологде покажет спектакль по роману Курта Воннегута
В Вологде фирма пыталась отсудить почти миллион рублей у предпринимателя, приписав цифру в договоре
В Грязовецком районе медведь убил охотника
Администрация Вологды отменила постановление о платных парковках в городе
 
18.10.2018 [Общество]

В Великоустюгском районе детскую площадку установили в грязь в рамках "Народного бюджета"

3902
0
24.10.2018 [БлогоVO]

Когда важен каждый сантиметр

1077
0
23.10.2018 [Обзор Прессы]

Заметки из кругосветки: как череповецкие пенсионерки-путешественницы побывали на Кубе

693
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика