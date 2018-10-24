В Вологде задержана экс-председатель правления "Северного кредита" Людмила Петрова

Экс-председателя правления банка "Северный кредит" Людмилу Петрову вызвали к следователю по материалам о преднамеренном банкротстве банка и хищении из него около 5 млрд руб. Как сообщает портал Gorodvo, после допроса ее задержали на сутки.

Напомним, в июле был задержан бывший первый зампред правления "Северного кредита", зять заместителя губернатора Вологодской области Виктора Рябишина Антон Сохрин. Однако городской суд постановил отпустить его под домашний арест.

Людмила Петрова вышла из правления банка в ноябре 2017 года, как раз перед отзывом у банка лицензии. Вместо нее был назначен врио председателя правления – Сергей Крылов, который вскоре исчез (так сообщали в банке). В декабре 2017 года ЦБ отозвал у «Северного кредита» лицензию, а 29 декабря по факту хищения денег в банке 3,1 млрд рублей было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В феврале Центробанк сообщал, что в капитале банка не досчитались 5 млрд рублей. В начале марта 2018 года "Северный кредит" был признан банкротом.

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По данным "Ведомостей", на 25 декабря 2017 года акционерами "Северного кредита" были:

Вологодская область в лице департамента имущественных отношений – 23,22%, ООО «Константа» – 9,87%, АО «СКДМ» – 9,98%, ООО «Навигатор» – 9,89%, Людмила Петрова – 9,98%, Павел Борис – 9,99%, Игорь Дьяконов – 5,07%, Владимир Чикин – 3%, Людмила Пельтихина – 5,86%, Александр Сидоров – 6,98%.