В Вожегодском районе детям-сиротам предоставили непригодный для проживания дом

24.10.2018 [Общество]

Прокуратура Вожегодского района обязала провести капитальный ремонт в многоквартирном доме, где проживают сироты. Жилье сиротам предоставило бюджетное учреждение ЖКХ ВО «Вологдаоблжилкомхоз». Причем ремонтировать его они не захотели даже после вмешательства прокуратуры, и даже когда такое решение вынес суд, чиновники попытались его обжаловать.

На условия проживания в прокуратуру пожаловался юноша-сирота. Прокурорская проверка показала, что в нескольких квартирах температурный режим не соответствует нормативам, на стенах в квартирах и в местах общего пользования - трещины.

По результатам проверки прокуратура района направила в адрес директора БУ ЖКХ ВО «Вологдаоблжилкомхоз» представление устранить выявленные нарушения. Однако «Вологдаоблжилкомхоз» нарушения не устранил, в связи с чем прокурор района обратился в суд с иском. Он потребовал капитально утеплить наружные стены многоквартирного жилого дома.

- По результатам рассмотрения искового заявления судом требования прокурора удовлетворены, на БУ ЖКХ ВО «Вологдаоблжилкомхоз» возложены обязанности в срок до 1.11.2018 организовать проведение указанных работ,- сообщает сайт прокуратуры Вологодской области.

Не согласившись с принятым судебным решением, ответчик попытался обжаловать его в апелляционном порядке. Однако судебной коллегией по гражданским делам Вологодского областного суда оспариваемое решение суда оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения.

Тэги: дети-сироты, жилье, чиновники

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