Женщину, которую нашли на трассе в Устюженском районе, забрал родственник

Личность женщины, которую нашли на трассе в Устюженском районе два месяца назад, установлена: нашелся ее родственник.

Как ранее сообщал Newsvo, 4 сентября на трассе Вологда - Новая Ладога в Устюженском районе была найдена неизвестная женщина, на вид шестидесяти лет.

Поисково-Спасательный Отряд «Ты не один» просил помощи вологжан в установлении ее личности, так как женщина ничего не могла о себе рассказать.