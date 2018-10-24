Женщину, которую нашли на трассе в Устюженском районе, забрал родственник
Личность женщины, которую нашли на трассе в Устюженском районе два месяца назад, установлена: нашелся ее родственник.
Как ранее сообщал Newsvo, 4 сентября на трассе Вологда - Новая Ладога в Устюженском районе была найдена неизвестная женщина, на вид шестидесяти лет.
Поисково-Спасательный Отряд «Ты не один» просил помощи вологжан в установлении ее личности, так как женщина ничего не могла о себе рассказать.
- Заявка в " Ты не один" поступила из областного УМВД. Женщина сначала лежала в больнице, затем ее перевели в Череповец в психоневрологический диспансер. По найденной женщине были два звонка. Звонившие рассказали, что подвозили данную женщину в прошлый год на машине в сторону деревни Лентьево Устюженского района. Другие сказали, что найденная женщина - прихожанка Спасо-Прилуцкого монастыря. Мы передали информацию в полицию, однако она не подтвердилась. И вот, спустя 2 месяца на горячую линию отряда позвонил родственник женщины, и уже на следующий день забрал ее из больницы. Личность ее установлена и будем надеяться, что она передана в надёжные руки и больше не потеряется,- сообщает группа Поисково-спасательного отряда "Ты не один".