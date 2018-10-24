Камерный драмтеатр в Вологде покажет спектакль по роману Курта Воннегута

24.10.2018 [Культура]

25 и 26 октября в Камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля "Такие дела", который поставлен по роману Курта Воннегута "Бойня номер пять, или Крестовый поход детей".


- В 1944 г американский писатель К.Воннегут попал в немецкий плен и стал свидетелем военного преступления - страшной бомбардировки г.Дрездена авиацией союзников. Роман «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей", легший в основу спектакля, переносит нас то страшные дни Второй Мировой воны, то в мирное время, то на странную планету Тральфамадор, где оказывается герой книги и спектакля Билли Пилигрим. Летающие блюдца, говорящие птицы, русские солдаты с лицами, похожими на циферблат... Такие дела! - описывают действие спектакля в театре.

Начало спектакля в 19.00.

Добавим, что "Такие дела" можно будет также посмотреть 10 и 11 ноября.

Тэги: театр

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