В Вологде фирма пыталась отсудить почти миллион рублей у предпринимателя, приписав цифру в договоре

24.10.2018 [Происшествия]

ООО "ПИК" в Вологде пыталось отсудить почти миллион рублей у предпринимателя, исправив в договоре 30 тысяч рублей на 930 тысяч. По словам очевидцев, есть и другие пострадавшие.

Махинация с цифрами была раскрыта в Арбитражном суде Вологодской области.

С исковым заявлением в суд обратилось ООО «ПИК». Юридическое лицо требовало взыскать с индивидуального предпринимателя Игоря Калабанова 900 000 рублей задолженности и 19 139 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. До этого с похожим заявлением фирма обращалась в городской суд.

В решении Арбитражного суда говорится, что предприниматель с требованиями не согласился, сказав, что к нему обратился заместитель директора ООО «Пик» Игорь Ремейкис, который хотел приобрести уличную детскую спортивную площадку за 30 тысяч рублей. Калабанов взял эти деньги на основании расходного ордера из кассы ООО «Пик», однако потом поставка сорвалась, и деньги он вернул. Однако кроме этих 30 тысяч рублей с него стали требовать еще... 900 тысяч.

Предприниматель заявил в суде, что в расходно-кассовом ордере от 1.02.2017 истцом была дописана лишняя цифра, и таким образом сумма выданных 30 000 рублей изменилась на 930 000 рублей.

Экспертиза, назначенная по ходатайству истца и проведенная ФБУ "Вологодская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации", подтвердила, что цифра была приписана позже.

«Первоначальное содержание записи суммы значилось: «30000=00» и изменялось на читаемое путём дописки цифры «9», - заключил эксперт.

А в той части ордера, где сумма пишется прописью, было добавлено слово «девятьсот». Чтобы эти изменения не были обнаружены, в ООО «ПИК», видимо, пытались «состарить» бумагу: эксперт заключил, что «расходный кассовый ордер подвергался агрессивному воздействию (интенсивному световому или/и термическому)».

После того, как экспертиза поступила в суд, представитель ООО «ПИК» перестал приходить на заседания.

Таким образом мошенническая схема была раскрыта прямо в суде.

Отметим, что в соцсетях уже неоднократно писали о неправомерных действиях со стороны замдиректора ООО «ПИК». Как выяснил Newsvo, сейчас у судебных приставов находится в отношении него несколько исполнительных листов, в которых обозначен ущерб, причиненный преступлениями, на общую сумму  1 977 905,18 рублей.
 

Тэги: мошенничество

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