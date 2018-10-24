В Грязовецком районе медведь убил охотника

В Грязовецком районе 33-летнего мужчину задрал насмерть медведь. 18 октября житель поселка Вохтога ушел на охоту, 20 октября он должен был выйти на работу, однако на смену не явился.

Бригадир, с которым работал пропавший мужчина, обратился в МЧС. Накануне около 6 часов вечера спасатели обнаружили тело охотника в районе 59-го километра железной дороги Вохтога-Монза. Характер травм на теле говорит о том, что на охотника напал медведь, рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.