В Грязовецком районе медведь убил охотника

24.10.2018 [Происшествия]

В Грязовецком районе 33-летнего мужчину задрал насмерть медведь. 18 октября житель поселка Вохтога ушел на охоту, 20 октября он должен был выйти на работу, однако на смену не явился.

Бригадир, с которым работал пропавший мужчина, обратился в МЧС. Накануне около 6 часов вечера спасатели обнаружили тело охотника в районе 59-го километра железной дороги Вохтога-Монза. Характер травм на теле говорит о том, что на охотника напал медведь, рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Тэги: медведи, охота

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