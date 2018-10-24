Администрация Вологды отменила постановление о платных парковках в городе

Администрация Вологды издала 17 октября документ, в котором признает утратившим силу постановление от 2015 года «О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения». Таким образом чиновники выполнили предписание УФАС, которое признало аукцион на организацию парковок незаконным.

Напомним, торги об организации платных парковок на 89 млн рублей проводило бюджетное учреждение «Дорремстрой» (учредитель - администрация Вологды) в 2015 году. На это оно было уполномочено администрацией города, главой которого в то время был Евгений Шулепов. В итоге торги выиграл «Ростелеком», в декабре 2015 года организация установила паркоматы по всему центру города.

Однако в 2016 году управление антимонопольной службы признало аукцион незаконным. Как сообщалось ранее, основная претензия УФАС к городским властям заключается в том, что торги были проведены с нарушением Бюджетного кодекса и других законов. Деньги на эту закупку из бюджета не выделялись, а это невозможно по 44 федеральному закону. Если же власти хотели сделать парковки самоокупаемыми, необходимо было проводить концессионные торги.

В январе 2017 года Вологодское УФАС сообщило, что стоимость контракта на строительство платных парковок в Вологде была завышена на 34 млн рублей. Тогда же стало известно, что городские власти незаконно передали земельный участок возле торгового центра «Форум» на улице Ленинградской в аренду под платные парковки.

15 мая 2017 года арбитражный суд Вологодской области, вслед за УФАС, признал аукцион незаконным, а договор, заключенный между «Дорремстрой» и «Ростелекомом» - недействительным.

- Арбитражный суд Вологодской области применил последствия недействительности сделки и обязал муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой» передать по акту приема-передачи публичному акционерному обществу междугородней и международной электрической связи «Ростелеком» имущество, полученное по вышеуказанным договорам, в том числе паркоматы, устройства видеофиксации, программное обеспечение, - сообщает пресс-служба вологодского УФАС.

В январе 2018 года заммэра Антон Мусихин рассказал журналистам, что это решение «Дорремстрой» решил обжаловать в кассационном суде (однако и этот суд оставил его в силе), а от идеи платных парковок в городской администрации отказываться не намерены.