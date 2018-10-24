В Вологодской области расширили перечень льгот для поддержки инвесторов

Депутаты законодательного собрания Вологодской области сегодня приняли ряд поправок в региональные законы, которые призваны создать стимулы для повышения инвестиционной активности предпринимателей.

- Сегодня был принят целый пакет законов, который в итоге должен привести к изменению инвестиционного климата в Вологодской области в сторону его существенного улучшения. Меры приняты практически по всем отраслям бизнеса, начиная от крупного и заканчивая теми, кто работает по упрощенной схеме налогообложения. Если вкратце, то можно сказать, что существенно снижены пороги предоставления льгот, льготы будут предоставляться не только тем категориям бизнеса, которые зарегистрированы на территории Вологодской области, теперь разрешено предоставлять льготы и филиалам крупных предприятий, которые находятся за ее пределами. Впервые введено такое понятие как зонирование, об этом много говорили депутаты, потому что у нас, в основном, инвестиции сосредоточены вокруг Вологды и Череповца, а восток на голодном инвестиционном пайке, - подчеркнул заместитель председателя законодательного собрания Вологодской области Андрей Подволоцкий.

Поскольку восточные районы области проигрывают с точки зрения логистики, там будут предлагаться более выгодные условия льготирования инвесторов.

Кроме того, в Вологодской области ввели для инвесторов налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Это право налогоплательщика уменьшать налог на прибыль, зачисляемый в областной бюджет, на сумму расходов на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию основных средств.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство пищевых продуктов, понизили ставки налога по упрощенной системе налогообложения. Ставки снижаются при объекте налогообложения «доходы» - с 6% до 5%, при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» - с 15% до 12%.

Как ранее сообщал Newsvo, налоговая нагрузка в отношении указанных налогоплательщиков уменьшится предположительно на 20%. Размер господдержки в виде налоговой льготы оценивается в размере в 10,6 млн. рублей в год.