В Череповце предприниматель взял предоплату за строительство домов и пропал

В Череповце ищут пострадавших от действий 33-летнего мошенника-предпринимателя. На сегодняшний день в полицию поступило восемь заявлений от обманутых жителей Вологодской области, в том числе Череповца.

Как сообщает сайт УМВД по Вологодской области, подозреваемый размещал на сайтах бесплатных объявлений и социальных сетях информацию об изготовлении загородных домов, бань, беседок и иных хозяйственных построек. При заключении договора оказания услуг по строительству в большинстве случаев он брал в счет предоплаты полную стоимость выполнения услуг. Пострадавшие были обмануты на суммы от 15 тысяч до одного миллиона рублей.

Чтобы показать, что заказы выполняются, мужчина имитировал бурную деятельность и частично проводил мелкие подготовительные работы, после чего пропадал, переставая отвечать на звонки заказчиков.

Возбуждено уголовное дело по восьми эпизодам ч.2 ст.159 УК РФ. Всем, кто пострадал от действий мужчины (ред. - фото размещено на сайте областного УМВД) или располагает информацией о его деятельности, просят сообщить в полицию по телефонам: 02 или 8 (8202) 57-32-50, 8(8202) 67-10-03, 8 (8202) 67-14-01.