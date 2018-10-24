Вологжанин встретил в подъезде полицейских, когда пошел выбрасывать труп

24.10.2018 [Происшествия]

42-летнего вологжанина задержали по подозрению в убийстве знакомого: мужчина нанес ему множественные удары шариковой ручкой и ножом, а потом пытался спрятать труп.

По версии следствия, трагедия произошла  в ночь на 22 октября в квартире подозреваемого в Вологде. Мужчина поссорился со своим 62-летним гостем, который оказывал знаки внимания его подруге. Подозреваемый нанес пенсионеру множественные удары шариковой ручкой, а затем ножом, в результате которых тот скончался на месте преступления. 

- В ходе проведения первоначальных следственных действий следователи СКР установили, что мужчина в течение суток скрывал тело убитого в своей квартире и предпринял попытки сокрыть следы преступления. Он разобрал и частично выбросил окровавленный диван, а следующей ночью попытался избавиться от тела погибшего, поместив его в мешок. Его он был вынужден бросить в подъезде, встретив там полицейских, пришедших с проверкой к его соседям. С помощью специалистов следователи обнаружили 22 ранения на теле потерпевшего, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Тэги: убийство

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