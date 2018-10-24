В Вологодской области будут выплачивать компенсации специалистам, переехавшим из других регионов

24.10.2018 [Общество]

В Вологодской области специалистам, переехавшим из других регионов России, будут выплачивать компенсации. Соответствующий закон был принят сегодня в заксобрании области.

Получить компенсацию смогут устроившиеся на постоянную работу (вставшие на учет в службу занятости) или зарегистрировавшиеся как индивидуальные предприниматели.

- Это выплата расходов на проезд и провоз багажа, имущества к новому месту жительства, а также оплату суточных в размере 500 рублей на каждого члена семьи. Для получения выплаты необходимо обратиться в органы занятости Вологодской области не позднее 6 месяцев с момента переселения. Кроме того, предполагается, что если данный гражданин будет трудоустроен на территории Вологодской области, то в течение 9 месяцев с момента переселения, то он будет претендовать на единовременную выплату в размере пятикратном прожиточного минимума. Это примерно 55 тысяч рублей на каждого члена семьи, - рассказала председатель комитета по социальной политике ЗСО, депутат Ольга Ширикова.

Выплаты будут производиться тем, кто трудоустроится в Вологодской области на определенный круг профессий (их должно в ближайшее время своим постановлением утвердить региональное правительство). Предполагается, что это будут специалисты, которых не хватает в данный момент в регионе, в первую очередь, речь идет о высококвалифицированных кадрах.

Ольга Ширикова также отметила, эта мера поддержки временная, и вводится на ближайшие три года. Ее эффективность оценят в конце 2019 года.

Тэги: трудоустройство

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