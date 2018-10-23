На Каменном мосту в Вологде после ремонта предлагают установить ретро-часы

23.10.2018 [Общество]

На Каменном мосту в Вологде предлагают установить старинные часы. В прошлом веке они висели на здании № 3, и у них назначали встречи, сообщает пресс-служба городской администрации.

Члены Общественного совета Вологды предложили вернуть циферблат на свое историческое место. Также поступило предложение восстановить табличку с названием улицы на старинный манер – с использованием буквы «ъ».

«От общего количества строений в Вологде 3 % – объекты культурного наследия, все их важно сохранять. А еще лучше – добавлять зримые приметы времени – как, например, эти часы на Каменном мосту», – отметил историк-краевед,  член Общественного совета Вологды Александр Сазонов.

Кроме того, общественники также осмотрели Октябрьский мост. 14 октября специалисты приступили к бетонированию его левой части. Работы здесь идут значительно быстрее, чем на правой стороне, поскольку уже приняты все проектные решения по бетонированию. Кроме того, эта часть переправы находится в лучшем техническом состоянии.

В целом ходу работ на Октябрьском мосту общественники дали положительную оценку, но высказали и ряд предложений. Одна рекомендация касается расширения пешеходной части моста, вторая – возврата к прежнему ограждению. Изначально оно было выполнено в виде чугунных литых «шашечек», которые позднее, в советское время, заменили на вырезанные из стали элементы.

Тэги: мосты, история

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