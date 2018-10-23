В Великом Устюге ликвидируют «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза»

23.10.2018 [Общество]

В областном правительстве решили оптимизировать структуру проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза».  Бюджетное учреждение культуры «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза» будет ликвидировано, его функции и имущество передадут акционерному обществу «Дед Мороз». Оно же будет заниматься «Почтой Деда Мороза», работу которой раньше организовывало одноименное АО.

- На сегодняшний день деятельностью по привлечению туристов (ред. – в Великом Устюге) занимаются три учреждения: акционерное общество «Дед Мороз», автономное учреждение культуры Вологодской области «Дом Деда Мороза» и акционерное общество «Почта Деда Мороза». Данные преобразования направлены только на то, чтобы улучшить структуру управления проектом, сделать ее более мобильной и работоспособной, снизить издержки и повысить эффективность работы вотчины Деда Мороза для привлечения туристов и дальнейшего развития в части инвестиционных проектов, чем мы и будем заниматься под эгидой акционерного общества «Дед Мороз». Детальная «дорожная карта» это все подразумевает, - цитирует пресс-служба областного правительства первого заместителя губернатора, председателя правительства области Антона Кольцова.

Органом, ответственным за проведение мероприятий по реорганизации, назначен департамент культуры Вологодской области. Согласно проекту постановления областного правительства, ликвидация культурно-просветительского центра должна завершиться до 1 апреля 2019 года. Чиновники отмечают, что основные реорганизационные мероприятия пройдут после завершения высокого туристического сезона, поэтому срыва активного туристического периода не произойдет.

- Никаких срывов по контрактам, по обеспечению туристской деятельности на вотчине не будет. Все обязательства перед заключившими договоры туроператорами, юридическими и физическими лицами, которые приобрели туры в Великий Устюг, будут исполнены в полном объеме, без каких-либо дополнительных условий, - подчеркнул Антон Кольцов.

Напомним, автономное учреждение культуры Вологодской области «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза» было создано правительством региона в 2013 году. Им руководила Воробьева Вера Вениаминовна. Именно это учреждение в июле 2018 года привлекло на праздник «Экватор Нового года» нелегальных мигрантов из Конго.

Автономное учреждение «Почта Деда Мороза» было учреждено в 2003 году АО «Дед Мороз», «Почтой России» и ОАО «Вотчина Деда Мороза» (ликвидировано в 2007 г.). Директор – Суранова Людмила Николаевна.

Скриншот с сайта rusprofile.ru

Согласно данным сайта rusprofile.ru, учредителем АО «Дед Мороз», созданного в 1998 году, являются комитет по управлению имуществом администрации Великоустюгского района, комитет по управлению имуществом Вологодской области и ОАО «Новаторский леспромхоз». Гендиректор – Муромцева Татьяна Павловна.

- Директор АО — Татьяна Муромцева, крепкая хозяйственница с железной хваткой, которая управляет компанией уже 14 лет; и хотя фактически «Дед Мороз» находится в государственной собственности (58% компании принадлежит области; остальное — у района), многие здесь относятся к ней как к собственнице и почти монополистке, - писала о Муромцевой «Медуза» в 2016 году.

Татьяна Муромцева является директором и/или учредителем еще нескольких фирм. связанных с Дедом Морозом в Великом Устюге. Одна из них - ООО "Резиденция Деда Мороза" (создано 19 декабря 2008 г.). А еще она возглавляет две фирмы с абсолютно одинаковым названием - ООО "Дед Мороз-Сервис". Первая из них была создана 13 июня 2012 года, а ее учредителем является АО "Дед Мороза", а вторая появилась 26 апреля 2017 г., а ее учредитель - сама Татьяна Муромцева.

 

Тэги: вотчина Деда Мороза, Туризм

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в ДТП погиб судья городского суда, ехавший на мотоцикле
В Вологде двое парней и трое девушек жестоко избили молодого человека
В Вологде ученик школы №20 потерял сознание после драки
В Вологодской области за три месяца уволились 1805 работников сферы образования
В Череповце 16-летний подросток разбился насмерть после падения с высоты
В Вологде водитель насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП
Мэр и глава Череповца не смогли отсудить миллион рублей у правозащитника Григория Винтера
Три человека погибли в столкновении «Тойоты» и грузовика в Вытегорском районе
Убийца пенсионерки, погибшей в Шексне в 1998 году, оказался приятелем ее внука
В Вологде возбуждено уголовное дело в связи с банкротством АО «Промэнергобанк»
23.10.2018 [Общество]

В Великом Устюге ликвидируют «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза»

511
0
23.10.2018 [Общество]

Работники Шекснинской птицефабрики рассказали главе СКР Александру Бастрыкину, что их заставляют увольняться

1915
0
22.10.2018 [Экономика]

В Вологодской области за три месяца уволились 1805 работников сферы образования

10433
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На Каменном мосту в Вологде после ремонта предлагают установить ретро-часы
В Великом Устюге ликвидируют «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза»
Исследователи из Китая, Румынии и Молдовы приехали на «Беловские чтения» в Вологду
Вологжанина нашли мертвым в бассейне базы отдыха на Камчатке
Заключенные колонии №3 в Великом Устюге сделали для города скамейку с радиатором и котом
Череповчанин украл пиво, надеясь отдохнуть в камере полиции
Двое череповчан сдали в металлолом чужие кессоны, гаражи и ВАЗ
 
18.10.2018 [Общество]

В Великоустюгском районе детскую площадку установили в грязь в рамках "Народного бюджета"

3459
0
23.10.2018 [БлогоVO]

Свежая сферическая аэропанорама дельты реки Кубены

58
0
23.10.2018 [Обзор Прессы]

Заметки из кругосветки: как череповецкие пенсионерки-путешественницы побывали на Кубе

197
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика