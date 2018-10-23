Исследователи из Китая, Румынии и Молдовы приехали на «Беловские чтения» в Вологду

Исследователи из Китая, Румынии и Молдовы, представители союза писателей из Москвы и Иркутска, Уфы и Санкт-Петербурга, а также научной и творческой интеллигенции со всей России приехали в Вологду на «Беловские чтения».

- Сегодня стартовал масштабный литературный форум, который зародился из конкурса для учителей литературы и школьников. Он посвящен творчеству нашего земляка, писателя Василия Ивановича Белова. С каждым годом значение чтений в культурной жизни области возрастает – увеличивается количество заявок на участие, расширяется география, - рассказал начальник департамента культуры Вологодской области Владимир Осиповский. - У нас запланировано несколько крупных мероприятий – это и традиционный литературный марафон #ЧитаемБелова, на котором все желающие могут публично прочитать произведения Василия Ивановича в учреждениях образования и культуры. Сегодня здесь открывается научная конференция, на которую приехали исследователи из разных регионов России, заочно принимают участие наши иностранные коллеги. Также любой желающий в эти дни может посетить музей-квартиру Белова, познакомиться с его творчеством, жизнью и почитать его произведения.

Основные мероприятия Беловских чтений пройдут сегодня, 23 октября, – в день рождения писателя. В частности, в Вологде проходит научная конференция, на котором исследователи из разных регионов России представляют свои доклады, посвященные творчеству писателя. Сегодня же в областной библиотеке пройдет творческий вечер с писателями – гостями чтений и вологжанами. На вечере будут презентованы новые книги, изданные в 2018 году.

24 октября, в последний день форума, состоится подведение итогов Малых Беловских чтений и V Всероссийских Беловских чтений. Гости и участники также отправятся на родину Василия Белова - в деревню Тимониху в Харовском районе, сообщает пресс-служба областного правительства.