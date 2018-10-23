Вологжанина нашли мертвым в бассейне базы отдыха на Камчатке

47-летнего жителя Вологодской области вчера обнаружили мертвым в бассейне базы отдыха «Костер», расположенной в поселке Паратунка Камчатского края.

По версии следствия, вечером 22 октября 2018 года мужчина в сильном алкогольном опьянении находился в бассейне.

- При общении с посетителями бассейна потерпевший на плохое самочувствие не жаловался. Его тело обнаружено в бассейне работником базы отдыха, - сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Выяснилось, что мужчина на базе отдыхал со своим товарищем, с которым они приехали из села Круторгорово, где находились в сезон промышленного рыболовства. Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти, на теле вологжанина не обнаружено.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Точную причину смерти отдыхающего установит судебно-медицинская экспертиза.